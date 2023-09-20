Девятиэтажка в Подмосковье частично обрушилась из-за взрыва газа

Взрыв газа произошел в одной из квартир девятиэтажного дома в Подмосковной Балашихе, говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, утром в среду, 20 сентября около 8 часов 25 минут в квартире, расположенной на четвертом этаже девятиэтажного дома в микрорайоне Балашиха-3, произошел взрыв газовоздушной смеси, сказано в сообщении прокуратуры.

«Число пострадавших составляет семь человек, из которых трое погибли, один передан медикам, трем оказана помощь на месте. По предварительной информации, два человека остаются под завалами», — сказали в пресс-службе МЧС России.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что к разбору завалов привлечены 48 единиц техники и 184 человека.