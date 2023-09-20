НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Девятиэтажка в Подмосковье частично обрушилась из-за взрыва газа

Источник:
Sibnet.ru
417 4
Повреждения от взрыв газа в Балашихе
Повреждения от взрыв газа в Балашихе
Фото: © прокуратура Московской области

Взрыв газа произошел в одной из квартир девятиэтажного дома в Подмосковной Балашихе, говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, утром в среду, 20 сентября около 8 часов 25 минут в квартире, расположенной на четвертом этаже девятиэтажного дома в микрорайоне Балашиха-3, произошел взрыв газовоздушной смеси, сказано в сообщении прокуратуры.

«Число пострадавших составляет семь человек, из которых трое погибли, один передан медикам, трем оказана помощь на месте. По предварительной информации, два человека остаются под завалами», — сказали в пресс-службе МЧС России.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что к разбору завалов привлечены 48 единиц техники и 184 человека.


Еще по теме
Су‑34 разбился в Воронежской области
Красноярца увезли с работы после отравления мухоморами
«Уральские авиалинии» перечислили деньги пассажирам за посадку в поле
Самолет‑«невидимка» F-35B пропал в США
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

Asd10

Конечно не катит. Крым всегда был Российским. Интриги Хрущева не в счет. Хотелки подбери.

Asd10

Повезет кому то с ипотекой. Удачи!!!