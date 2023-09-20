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Иностранный футболист выбрал лучшее русское матерное слово

Источник:
Sibnet.ru
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Футболист Мэттью Бут
Фото: 2010 World Cup - Shine 2010 from Johannesburg, South Africa / CC BY 2.0

Бывший футболист сборной ЮАР Мэттью Бут назвал самое популярное и лучшее матерное слово в России.

«Самое популярное слово, которое слышал на играх и тренировках, — это ***** (блин). Оно лучшее, потому что очень экспрессивное и может описать любые эмоции», — рассказал Бут Sport24.

Футболист, выступавший в Российской премьер-лиге, отметил, что лучше всего запомнил мат. Он успел выучить русский, но все забыл из-за отсутствия практики.

Бут играл за «Ростов» и «Крылья Советов» с 2003 по 2009 год. Он 37 матчей за сборную ЮАР и завершил карьеру в 2014 году.

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