Смайлики упрощают общение, они помогают донести эмоцию собеседнику в переписке, но иногда их воспринимают как способ отмахнуться и не рассказывать подробно о проблеме, сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Смайлики безусловно приводят к упрощению человеческого общения. И вот это упрощение человеческого общения достаточно большим количеством людей рассматривается, как нежелание вкладываться в диалог с ним. Поэтому смайлики могут у многих людей вызывать раздражение», – сказала РИАМО Крашкина.

Она уточнила, что частое использование смайлов может вызвать у собеседника ощущение, что человек не хочет более глубоко рассказывать о ситуации, не желает подбирать и вкладываться в лексику текущего диалога.

«С одной стороны, смайлы позволяют достаточно четко донести адресату ваше отношение к тексту и посланию. Например, можно выразить радость, дружбу, тревогу, горечь. С другой стороны, вызвать раздражение», – отметила психотерапевт.

Многое зависит от особенностей человека, и как он реагирует на обилие смайликов в переписке.