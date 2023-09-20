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Психотерапевт объяснила, почему смайлики в переписке раздражают

Источник:
Sibnet.ru
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Смайл
Смайл
Фото: © Sibnet.ru

Смайлики упрощают общение, они помогают донести эмоцию собеседнику в переписке, но иногда их воспринимают как способ отмахнуться и не рассказывать подробно о проблеме, сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Смайлики безусловно приводят к упрощению человеческого общения. И вот это упрощение человеческого общения достаточно большим количеством людей рассматривается, как нежелание вкладываться в диалог с ним. Поэтому смайлики могут у многих людей вызывать раздражение», – сказала РИАМО Крашкина.

Она уточнила, что частое использование смайлов может вызвать у собеседника ощущение, что человек не хочет более глубоко рассказывать о ситуации, не желает подбирать и вкладываться в лексику текущего диалога.

«С одной стороны, смайлы позволяют достаточно четко донести адресату ваше отношение к тексту и посланию. Например, можно выразить радость, дружбу, тревогу, горечь. С другой стороны, вызвать раздражение», – отметила психотерапевт.

Многое зависит от особенностей человека, и как он реагирует на обилие смайликов в переписке.

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Топ комментариев

GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

ball-n-wall

Вот Америка диктует всему миру свою волю, а кто не захочет того либо уничтожат военным или экономическим...

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

Asd10

Конечно не катит. Крым всегда был Российским. Интриги Хрущева не в счет. Хотелки подбери.