Вопрос о финансировании Лорак ВСУ закрыли

Проверка в отношении Ани Лорак на предмет финансирования армии Украины завершена, сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в телеграм-канале.

«Лорак перед законом чиста», — написал Бородин. Он считает, что певица стала «жертвой политического режима Украины».

Вопрос о проверке Лорак возник после многочисленных сообщений в СМИ о том, что певица, родившаяся на Украине, якобы передает деньги, заработанные на концертах в России, ВСУ.

«Надеюсь, Лорак действительно душой с Россией и точно не в политике. Ну, а то, что пишут, я думаю, что много про кого можно писать, но нужны подтверждения», — считает Бородин.