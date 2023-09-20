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Вопрос о финансировании Лорак ВСУ закрыли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Daniel Aragay from Terrassa, Catalunya / CC BY 2.0

Проверка в отношении Ани Лорак на предмет финансирования армии Украины завершена, сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в телеграм-канале.

«Лорак перед законом чиста», — написал Бородин. Он считает, что певица стала «жертвой политического режима Украины».

Вопрос о проверке Лорак возник после многочисленных сообщений в СМИ о том, что певица, родившаяся на Украине, якобы передает деньги, заработанные на концертах в России, ВСУ.

«Надеюсь, Лорак действительно душой с Россией и точно не в политике. Ну, а то, что пишут, я думаю, что много про кого можно писать, но нужны подтверждения», — считает Бородин.

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GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

ball-n-wall

Вот Америка диктует всему миру свою волю, а кто не захочет того либо уничтожат военным или экономическим...

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

Asd10

Конечно не катит. Крым всегда был Российским. Интриги Хрущева не в счет. Хотелки подбери.