Shaman озадачился судьбой прилетавшего на сцену белья

Певец Shaman рассказал, что во время концертов на сцену часто прилетают подарки от поклонников, в том числе девушки бросают свое белье.

Артист поделился историей, когда, выступая на столичном выпускном, поклонники устроили на танцполе настоящее рок-шоу.

«На сцену летели не только майки... не знаю, могу ли я это говорить или нет, но такое было впервые... Трусы. Женские», — сказал Shaman в интервью «АиФ».

Музыкант отметил, что не стал поднимать белье со сцены и о дальнейшей судьбе этого предмета женского гардероба не знает.

«А вдруг хозяйка обратно их захотела бы себе вернуть? Как потом домой идти?» — пошутил певец.

Сам артист не считает бросание белья постыдным или неприятным делом. Он уверен, что иногда можно «похулиганить».