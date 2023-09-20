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Shaman озадачился судьбой прилетавшего на сцену белья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Певец Shaman рассказал, что во время концертов на сцену часто прилетают подарки от поклонников, в том числе девушки бросают свое белье.

Артист поделился историей, когда, выступая на столичном выпускном, поклонники устроили на танцполе настоящее рок-шоу.

«На сцену летели не только майки... не знаю, могу ли я это говорить или нет, но такое было впервые... Трусы. Женские», — сказал Shaman в интервью «АиФ».

Музыкант отметил, что не стал поднимать белье со сцены и о дальнейшей судьбе этого предмета женского гардероба не знает.

«А вдруг хозяйка обратно их захотела бы себе вернуть? Как потом домой идти?» — пошутил певец.

Сам артист не считает бросание белья постыдным или неприятным делом. Он уверен, что иногда можно «похулиганить».

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