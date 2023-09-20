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Новых «Папиных дочек» уже продлили на второй сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Телеканал СТС сообщил о продлении сериала «Папины дочки. Новые» на второй сезон. Это связано с успехов вышедших серий возобновленного проекта.

В первом сезоне новых «Папиных дочек» из семьи Веника ушла Даша, оставив его с четырьмя дочками. Сюжет сосредоточен на поисках мамы и попытках ее вернуть. Параллельно зрителей знакомят с новыми героями.

Во втором сезоне приключения семьи во главе с Вениамином продолжатся. Спустя полгода Веник не теряет надежды найти сбежавшую Дашу и не без труда занимается воспитанием детей. Проблем ему подкинут и тети девочек, и бабушка с дедушкой, и новые соседи.

Во втором сезоне к своим ролям также вернутся: Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Татьяна Орлова, Ольга Волкова и другие актеры. 

Также зрителей ждет возвращение любимых героев из первых «Папиных дочек» и неожиданные камео, сообщила пресс-служба СТС.

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