Вечернее шоу «Эксклюзив» с Борисовым вернется на Первый канал

Вечернее шоу «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым, вернется в эфир Первого канала с 30 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

«Буду разговаривать с известными гостями о личном: о счастливом времени, любви, счастье и о быстротечности всего этого. В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда — даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный», — цитирует ведущего Первый канал.

Шоу выходило на Первом канале с 2018 по 2020 годы. Премьера новых выпусков шоу «Эксклюзив» состоится 30 сентября в 19:10 на Первом канале.