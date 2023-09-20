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Вечернее шоу «Эксклюзив» с Борисовым вернется на Первый канал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ddb

Вечернее шоу «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым, вернется в эфир Первого канала с 30 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

«Буду разговаривать с известными гостями о личном: о счастливом времени, любви, счастье и о быстротечности всего этого. В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда — даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный», — цитирует ведущего Первый канал.

Шоу выходило на Первом канале с 2018 по 2020 годы. Премьера новых выпусков шоу «Эксклюзив» состоится 30 сентября в 19:10 на Первом канале.

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