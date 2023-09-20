Аналитик допустил взлет доллара выше 110 рублей

Серьезных оснований для резкого падения курса российской валюты нет, но риск, что прогнозы о долларе по 110 рублей оправдаются, все же остается, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Согласно докладу «Росконгресса», курс российской валюты без изменения условий и кредитно-денежной политики будет терять по два рубля в месяц, и уже к началу второго квартала опустится до 110 рублей за доллар и ниже.

«Если произойдут события, которые резко изменят настроения на рынке, и курс доллара превысит отметку в 101 рубль, то можно будет пересмотреть целевой уровень в районе 109 рублей», — приводит «Прайм» мнение Антонова.

По его словам, сейчас торговый диапазон для доллара составляет сейчас от 92,5 до 101 рубля, причем верхняя граница этого коридора может сохраниться до следующего заседания Банка России.

Рублю сейчас помогают несколько факторов: рост цен на нефть, увеличение нефтегазовых доходов бюджета и недавнее повышение ключевой ставки. Все это пока перекрывает геополитические и прочие риски и удерживает рубль от ослабления, заключил эксперт.