Американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и восхитился красотой Москвы, он отметил, что этот город с богатой историей гораздо лучше Нью-Йорка по ухоженности.

«Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место. Обслуживание на высшем уровне, еда на высшем уровне, инфраструктура на высшем уровне. На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите», — рассказал в блоге на YouTube.

Журналиста поразили виды на Кремль, Красную площадь, храм Василия Блаженного, парк «Зарядье». «Я буду честен: в Америке нет ничего подобного, это потрясающе», — сказал он.