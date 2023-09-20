НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Азербайджан предъявил ультиматум Карабаху

Источник:
«Коммерсантъ»
321 2
Флаг Нагорно-Карабахской Республики
Флаг Нагорно-Карабахской Республики
Фото: Adam Jones from Kelowna, BC, Canada / CC BY-SA 2.0

Азербайджан начнет переговоры с властями Нагорного Карабаха лишь после того, как местные власти поднимут белый флаг, заявила администрации президента страны Ильхама Алиева.

Ранее Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Армения защищать непризнанную республику отказалась. Начинать военные действия против Баку Ереван не намерен, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян после заседания Совета безопасности.

Пашинян дал понять, что самостоятельность Карабаха закончилась, приводит «Коммерсантъ» мнение эксперта Фонда Карнеги (признан в России иноагентом) Кирилла Кривошеева. «И с этим ничего нельзя сделать по объективным обстоятельствам, потому что если сейчас начать войну против Азербайджана, то будет стоять риск о вторжении в Армению, в первую очередь в Сюникскую область», — пояснил он.

По словам политолога Аркадия Дубнова, цель Баку —сломить сопротивление карабахских армян, заставить их сложить оружие, потому что Азербайджан считает эту территорию своей.

«Никакой Совбез ООН не сможет ситуацию переломить, эти призывы гроша ломаного, к сожалению, не стоят. Единственное, чего можно ожидать — российские миротворцы попытаются взять под свой контроль карабахских военных с тем, чтобы изолировать их от столкновения с азербайджанцами», — отметил эксперт.

Еще по теме
Запад настроился на 6-7 лет конфликта на Украине
Зеленский в ООН потребовал отнять у России ядерное оружие
Президент Польши сравнил Украину с утопленником
Эрдоган назвал невозможным уход России из Крыма
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
Обсуждение (2)
Картина дня
Азербайджан предъявил ультиматум Карабаху
Зеленский в ООН потребовал отнять у России ядерное оружие
Запад настроился на 6-7 лет конфликта на Украине
Президент Польши сравнил Украину с утопленником
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

ball-n-wall

Вот Америка диктует всему миру свою волю, а кто не захочет того либо уничтожат военным или экономическим...

Nik3316

ты про гиперзвуковые ракеты? НАТО о них только мечтает))))

mosquito__2010

Если собрать все преступления Киевского режима то для этих нелюдей нужно организовывать настоящий военный...

mihan-krap

с чего ты решил что в России не производят гвозди? ГК МеталлЭнергоХолдинг выпускает более 60 000 позиций...