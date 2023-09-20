Азербайджан предъявил ультиматум Карабаху

Азербайджан начнет переговоры с властями Нагорного Карабаха лишь после того, как местные власти поднимут белый флаг, заявила администрации президента страны Ильхама Алиева.

Ранее Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Армения защищать непризнанную республику отказалась. Начинать военные действия против Баку Ереван не намерен, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян после заседания Совета безопасности.

Пашинян дал понять, что самостоятельность Карабаха закончилась, приводит «Коммерсантъ» мнение эксперта Фонда Карнеги (признан в России иноагентом) Кирилла Кривошеева. «И с этим ничего нельзя сделать по объективным обстоятельствам, потому что если сейчас начать войну против Азербайджана, то будет стоять риск о вторжении в Армению, в первую очередь в Сюникскую область», — пояснил он.

По словам политолога Аркадия Дубнова, цель Баку —сломить сопротивление карабахских армян, заставить их сложить оружие, потому что Азербайджан считает эту территорию своей.

«Никакой Совбез ООН не сможет ситуацию переломить, эти призывы гроша ломаного, к сожалению, не стоят. Единственное, чего можно ожидать — российские миротворцы попытаются взять под свой контроль карабахских военных с тем, чтобы изолировать их от столкновения с азербайджанцами», — отметил эксперт.