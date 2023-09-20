Запад настроился на 6-7 лет конфликта на Украине

Конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет, к такому развитию сейчас готовятся страны Запада, сообщил высокопоставленный чиновник одной из стран Европы, входящей в G7.

В условиях долгосрочного конфликта странам, поддерживающим Киев, придется пересмотреть бюджеты, чтобы продолжать оказывать помощь, цитирует Bloomberg неназванный источник.

Это намного дольше, чем ожидалось. Причиной изменения в прогнозах по длительности боевых действий послужило летнее контрнаступление ВСУ, не достигшее серьезных успехов.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, Украина будет сталкиваться с растущими проблемами из-за недостаточных поставок оружия и увеличения человеческих потерь.