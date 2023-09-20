НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Запад настроился на 6-7 лет конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
385 4

Конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет, к такому развитию сейчас готовятся страны Запада, сообщил высокопоставленный чиновник одной из стран Европы, входящей в G7.

В условиях долгосрочного конфликта странам, поддерживающим Киев, придется пересмотреть бюджеты, чтобы продолжать оказывать помощь, цитирует Bloomberg неназванный источник.

Это намного дольше, чем ожидалось. Причиной изменения в прогнозах по длительности боевых действий послужило летнее контрнаступление ВСУ, не достигшее серьезных успехов.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, Украина будет сталкиваться с растущими проблемами из-за недостаточных поставок оружия и увеличения человеческих потерь.

Тема: Военная операция на Украине
Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams
NYT обвинила ВСУ в ракетном ударе по рынку в Константиновке
Россия ударила по местам хранения снарядов с обедненным ураном ВСУ
Трамп предложил Украине отдать часть территорий России
смотреть все
Политика #Мир #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
Обсуждение (4)
Картина дня
Азербайджан предъявил ультиматум Карабаху
Зеленский в ООН потребовал отнять у России ядерное оружие
Запад настроился на 6-7 лет конфликта на Украине
Президент Польши сравнил Украину с утопленником
О самом главном
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Какие женские качества возбуждают мужчин
Все статьи
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

ball-n-wall

Вот Америка диктует всему миру свою волю, а кто не захочет того либо уничтожат военным или экономическим...

Nik3316

ты про гиперзвуковые ракеты? НАТО о них только мечтает))))

mosquito__2010

Если собрать все преступления Киевского режима то для этих нелюдей нужно организовывать настоящий военный...

mihan-krap

с чего ты решил что в России не производят гвозди? ГК МеталлЭнергоХолдинг выпускает более 60 000 позиций...