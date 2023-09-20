Сбербанк отказался от скидки на льготную ипотеку

Сбербанк установил единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам, а также отменил действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации, говорится в сообщении кредитной организации.

Изменения вступят в силу с 20 сентября. Банк принял решение в связи с выходом постановления правительства, которое снизило на 0,5 п.п. размер субсидии, предоставляемой банкам для финансирования льготных программ, а также увеличило размер необходимого первоначального взноса для участия в них с 15 до 20%.



«Так, по программе "Господдержка" минимальная ставка на любую цель составит — 8%, по программе "Семейная ипотека" — 6%, по "Ипотеке для IT" — 5%, по "Дальневосточной ипотеке" и "Ипотеке по госсертификату" — 2% при оформлении страховании жизни и здоровья. При этом по заявкам, одобренным до 19 сентября включительно, Сбербанк сохранил прежние условия по ставкам», — сообщили РБК в «Сбере».

Еще вечером 19 сентября, как следовало из данных на сайте «Домклик» (ипотечный онлайн-сервис Сбербанка), купить квартиру в новостройке с господдержкой можно было по ставке от 7,7%, по программе для IT-специалистов — от 4,7%, по «семейной» ипотеке — от 5,7%, по «Дальневосточной» — от 1,7%.