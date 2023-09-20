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Президент Польши сравнил Украину с утопленником

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Польши Анджей Дуда на фоне «аграрной войны» с Киевом сравнил Украину с «утопленником, который хватается за соломинку».

«Должны ли мы действовать, чтобы защитить себя от утопающего? Конечно, мы должны действовать, чтобы утопающий не причинил нам вреда. Если утопающий утопит нас, то ему уже никто не сможет помочь», — приводит Polskie Radio заявление Дуды.

Он подтвердил решимость Варшавы защищать интересы польских фермеров от дешевого украинского зерна.

Конфликт между Польшей и Украиной разгорелся весной 2023 года, когда польские фермеры вышли на протесты из-за того, что украинское зерно продавали вдвое дешевле местного. О такой проблеме заявили аграрии Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии.

Власти Евросоюза пошли им на встречу. Еврокомиссия решила, что пострадавшие страны могут запретить сбыт зерна с Украины на своей территории. 15 сентября запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС прекратил действие.

Польша продлила запрет на ввоз украинского зерна в одностороннем порядке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подаст на Варашаву иск в международный арбитражный суд.

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Политика #Мир
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ball-n-wall

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mosquito__2010

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mihan-krap

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Nik3316

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