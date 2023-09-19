Россия заблокирует сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров

Правительство России признало использование виртуальных мобильных номеров угрозой безопасности в сфере связи и Интернета.

Сервисы по выдаче таких номеров власти планируют блокировать с 1 сентября 2024 года, пишет ТАСС. Ранее Роскомнадзор разработал проект постановления правительства, предполагающий блокировку сервисов по выдаче виртуальных номеров.

Виртуальные мобильные позволяют анонимно регистрироваться в соцсетях и мессенджерах. При этом с мая 2019 года работающие в России мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей.

Обычно это делается при регистрации по номеру мобильного телефона, который в РФ нельзя оформить анонимно. При этом виртуальные номера никак не привязаны к персональным данным, из-за чего их активно используют мошенники.