Введение единого реестра воинского учета отложили

Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможен раньше 2025 года, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов, выступая на конференции «Цифровизация в госсекторе».

«Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. <...> Сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну», — пояснил Качанов.

По его словам, создание реестра, который будет отвечать требованиям по обеспечению информационной безопасности, потребует «временных и материальных затрат». До конца 2023 года власти запустят только пилотный проект.

Президент Владимир Путин 14 апреля подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. В состав сведений реестра, помимо базовых данных граждан, входят: личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья.