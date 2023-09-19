Путин утвердил разовую выплату блокадникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей в связи с 80-летием освобождения Ленинграда от блокады.

Из документа следует, что выплаты положены гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда». Выплата будет разовой, ее планируется произвести в декабре 2023 года — январе 2024 года.

При этом по 50 тысяч рублей получат россияне, награжденные указанными медалью или знаком, постоянно проживающие в России, Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии, Южной Осетии.

Медаль «За оборону Ленинграда» была утверждена указом в 1942 году. Ею награждались все участники обороны Ленинграда. Знак «Житель блокадного Ленинграда» был учрежден в 1989 году. Он вручается прожившим не менее четырех месяцев в Ленинграде в период блокады.