НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин утвердил разовую выплату блокадникам

Источник:
Sibnet.ru
214 2

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей в связи с 80-летием освобождения Ленинграда от блокады.

Из документа следует, что выплаты положены гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда». Выплата будет разовой, ее планируется произвести в декабре 2023 года — январе 2024 года.

При этом по 50 тысяч рублей получат россияне, награжденные указанными медалью или знаком, постоянно проживающие в России, Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии, Южной Осетии.

Медаль «За оборону Ленинграда» была утверждена указом в 1942 году. Ею награждались все участники обороны Ленинграда. Знак «Житель блокадного Ленинграда» был учрежден в 1989 году. Он вручается прожившим не менее четырех месяцев в Ленинграде в период блокады.

Еще по теме
Госдолг США вырос до рекордного уровня
Путин потребовал укрепить рубль
Россияне стали скупать драгметаллы на банковские счета
Россиянам снизят цены на услуги нотариусов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Saint_sacred

на гранты пусть пересаживаются

ball-n-wall

Вот Америка диктует всему миру свою волю, а кто не захочет того либо уничтожат военным или экономическим...

mihan-krap

с чего ты решил что в России не производят гвозди? ГК МеталлЭнергоХолдинг выпускает более 60 000 позиций...

Nik3316

ты про гиперзвуковые ракеты? НАТО о них только мечтает))))