Microsoft Paint получил возможности Photoshop

Бесплатный графический редактор Paint получил поддержку слоев и прозрачности, которые являются ключевыми функциями Photoshop.

Обновленный Microsoft Paint доступен в свежих сборках Windows Insider под номером 11.2308.18.0 в каналах Canary или Dev, которые предназначены для участников программы бета-тестирования.

В новой версии Paint пользователи могут использовать основные функции, необходимые для работы со слоями — добавление новых слоев, перемещение и изменение порядка, объединение, дублирование и так далее.

Ещё одной особенностью обновления стала поддержка прозрачности, включая возможность открытия и сохранения файлов PNG с прозрачным фоном. Ранее в Paint началось тестирование функции удаления фона.