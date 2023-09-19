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Microsoft Paint получил возможности Photoshop

Источник:
Bleeping Computer
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Бесплатный графический редактор Paint получил поддержку слоев и прозрачности, которые являются ключевыми функциями Photoshop.

Обновленный Microsoft Paint доступен в свежих сборках Windows Insider под номером 11.2308.18.0 в каналах Canary или Dev, которые предназначены для участников программы бета-тестирования.

В новой версии Paint пользователи могут использовать основные функции, необходимые для работы со слоями — добавление новых слоев, перемещение и изменение порядка, объединение, дублирование и так далее.

Ещё одной особенностью обновления стала поддержка прозрачности, включая возможность открытия и сохранения файлов PNG с прозрачным фоном. Ранее в Paint началось тестирование функции удаления фона.

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Saint_sacred

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ball-n-wall

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mihan-krap

с чего ты решил что в России не производят гвозди? ГК МеталлЭнергоХолдинг выпускает более 60 000 позиций...

Nik3316

ты про гиперзвуковые ракеты? НАТО о них только мечтает))))