Раскрыты особенности осеннего призыва

Осенняя призывная кампания начнется 1 октября и завершится 31 декабря 2023 года, при этом отправка срочников в зону украинского конфликта не планируется, сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Количественно призыв будет приблизительно такой же, как и весной. Хочу также обратить внимание на то, что отправлять срочников в зону СВО не будут. <…> Подчеркиваю: ни одного срочника в зону СВО не отправят», — сказал Швыткин в интервью «Ленте.ру».

Швыткин уточнил, что повышение призывного возраста нынешних срочников не коснется. «Это последний раз, когда будут призывать мужчин до 27 лет. Закон о повышении призывного возраста их не коснется», — отметил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Соответствующие изменения были внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».