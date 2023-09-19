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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыты особенности осеннего призыва

Источник:
Sibnet.ru
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Осенняя призывная кампания начнется 1 октября и завершится 31 декабря 2023 года, при этом отправка срочников в зону украинского конфликта не планируется, сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Количественно призыв будет приблизительно такой же, как и весной. Хочу также обратить внимание на то, что отправлять срочников в зону СВО не будут. <…> Подчеркиваю: ни одного срочника в зону СВО не отправят», — сказал Швыткин в интервью «Ленте.ру».

Швыткин уточнил, что повышение призывного возраста нынешних срочников не коснется. «Это последний раз, когда будут призывать мужчин до 27 лет. Закон о повышении призывного возраста их не коснется», — отметил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Соответствующие изменения были внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».

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Saint_sacred

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ball-n-wall

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mihan-krap

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Nik3316

ты про гиперзвуковые ракеты? НАТО о них только мечтает))))