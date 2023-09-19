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Армения назвала агрессией действия Азербайджана в Карабахе

Источник:
Sibnet.ru
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Азербайджан начал широкомасштабную агрессию против населения Нагорного Карабаха, заявило Министерство иностранных дел Армении

Баку ранее заявил о начале «антитеррористической операцией локального характера» в Нагорном Карабахе. Азербайджанская армия ранее нанесла удары по «передовым и глубинным позициям и долговременным огневым точкам» армянских сил, сообщили в Минобороны страны.

«Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки. Руководствуясь чувством безнаказанности, Азербайджан открыто взял на себя ответственность за агрессию», — указал МИД Армении.

В армянском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Ереван решительно осуждает агрессию Азербайджана. «Это продолжение широкомасштабного применения силы против Нагорного Карабаха ровно три года назад, в 2020 году», — подчеркнули в МИД, отметив, что обстрелам подвергаются город Степанакерт, другие города и села.

«Обращаемся к международным партнерам, членам Совета Безопасности ООН, <…> российским миротворческим войскам, дислоцированным в Нагорном Карабахе в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, Азербайджана и России, предпринять четкие и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии Азербайджана», — сказано в заявлении.

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