Армения назвала агрессией действия Азербайджана в Карабахе

Азербайджан начал широкомасштабную агрессию против населения Нагорного Карабаха, заявило Министерство иностранных дел Армении

Баку ранее заявил о начале «антитеррористической операцией локального характера» в Нагорном Карабахе. Азербайджанская армия ранее нанесла удары по «передовым и глубинным позициям и долговременным огневым точкам» армянских сил, сообщили в Минобороны страны.

«Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки. Руководствуясь чувством безнаказанности, Азербайджан открыто взял на себя ответственность за агрессию», — указал МИД Армении.

В армянском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Ереван решительно осуждает агрессию Азербайджана. «Это продолжение широкомасштабного применения силы против Нагорного Карабаха ровно три года назад, в 2020 году», — подчеркнули в МИД, отметив, что обстрелам подвергаются город Степанакерт, другие города и села.

«Обращаемся к международным партнерам, членам Совета Безопасности ООН, <…> российским миротворческим войскам, дислоцированным в Нагорном Карабахе в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, Азербайджана и России, предпринять четкие и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии Азербайджана», — сказано в заявлении.