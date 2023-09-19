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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Азербайджан потребовал вывода армянских войск из Карабаха

Источник:
РБК
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Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало отставки правительства Нагорного Карабаха и полного вывода из непризнанной республики армянских войск.

Азербайджанская армия ранее нанесла удары по «передовым и глубинным позициям и долговременным огневым точкам» в Карабахе. Баку назвал свои действия «антитеррористической операцией локального характера» и обвинил войска Армении в обстреле позиций Азербайджана в Агдамском районе.

Достижение мира и стабильности в Нагорном Карабахе возможно только при условии «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики, говорится в заявлении МИД Азербайджана.


Минобороны Нагорного Карабаха назвало ложным и не соответствующим действительности заявление Баку о нарушении режима прекращения огня.  

Минобороны Армении заявляет, что в Нагорном Карабахе нет армянских войск.

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Saint_sacred

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ball-n-wall

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mihan-krap

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