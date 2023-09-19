Азербайджан потребовал вывода армянских войск из Карабаха

Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало отставки правительства Нагорного Карабаха и полного вывода из непризнанной республики армянских войск.

Азербайджанская армия ранее нанесла удары по «передовым и глубинным позициям и долговременным огневым точкам» в Карабахе. Баку назвал свои действия «антитеррористической операцией локального характера» и обвинил войска Армении в обстреле позиций Азербайджана в Агдамском районе.

Достижение мира и стабильности в Нагорном Карабахе возможно только при условии «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Минобороны Нагорного Карабаха назвало ложным и не соответствующим действительности заявление Баку о нарушении режима прекращения огня.

Минобороны Армении заявляет, что в Нагорном Карабахе нет армянских войск.