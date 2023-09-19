Фермеры забили тревогу из‑за роста цен на дизель

Российские фермеры бояться срыва уборочной из-за того, что за три месяца цены на дизельное топливо взлетели вдвое.

Дизель марки ГОСТ продается фермерам по 79,5 тысячи рублей за тонну. Дизель марки евро по 103 тысячи рублей за тонну. На заправках он стоит 60. Но заправляться на АЗС фермеры не могут из-за объемов, которые им нужны.

«Это двукратный рост в сравнении с тем, что было в июне-июле, то есть, чтобы вы понимали, расход комбайна — 500-600 литров в смену, мощный трактор — приблизительно тоже такой расход», — сказал BusinessFM председатель Ассоциации фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Ставропольского края Сергей Колесников.

По его словам, такого большого роста цен на дизельное топливо еще не было.

Объясняется все это высокими ценами на бирже. Нефть дорожает. Аналитики говорят об угрозах дефицита дизеля в Европе. Турция и Бразилия стали крупнейшими покупателями российского дизельного топлива и газойля после запрета на импорт в страны Европы.

Они получают около 44% нефтепродуктов от всех поставок из России. Это позволило Турции увеличить экспорт собственного продукта в Европу и перейти на дешевое импортируемое топливо на внутреннем рынке.

«Пшеница не вывозится. Склады все переполнены. Цены на пшеницу нет. Пшеницу никто не забирает. Масленичные культуры нужно убирать — я не знаю, что нужно сделать, чтобы их убрать, потому что солярки-то нет. Это проблема не только, скажем так, мелких фермеров, но и крупные предприятия от этого страдают — из-за отсутствия солярки именно в тот момент, когда она требуется», — сказал фермер Алексей Волченко.