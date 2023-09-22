«Игровой 4 в 1»: интернет-тариф для профи

Ростелеком создал линейку тарифов специально для геймеров. Их фишка — высокоскоростной интернет последнего поколения и бонусы в играх. Тариф «Игровой 4 в 1» представляет также доступ к платному контенту Wink, облаку Mail.ru и мобильную связь.

Скоростной и стабильный интернет критически важен для геймера. Современные игры становятся все более требовательными и обычного соединения в 100 мегабит в секунду для них уже недостаточно. Гарантировать высокую скорость и низкий пинг могут только современные технологии.

Они есть у Ростелекома. Компания использует оптические технологии интернет-соединения и предлагает специализированные роутеры с приоритизацией игрового трафика.

Оптика последнего поколения

Тариф «Игровой 4 в 1» обеспечивает скорость интернета до 890 мегабит в секунду (в некоторых регионах — 500 мегабит в секунду). Такое подключение гарантирует стабильную игру, даже если кто-то дома одновременно скачивает «увесистый» сериал и смотрит в Сети фильм в высоком разрешении.

Ростелеком подключает игровой интернет по двум технологиям. Первая — FTTb (Fiber To The Building — «оптоволокно до здания»). Оптический кабель большой пропускной способности проводится до многоквартирного дома, а в квартиру заводится обычная витая пара.

Вторая технология — PON (Passive Optical Network — «пассивная оптическая сети»). В данном случае оптический кабель проводится прямо в квартиру абонента. Для этого потребуется специальный роутер.

Игровой роутер

Роутер для PON-сетей можно взять в аренду или купить у Ростелекома. Серьезным геймерам компания предлагает особое устройство — игровой роутер RT-X, разработанный совместной с Huawei.

С помощью специальных алгоритмов он распознает трафик от игровых приложений и создает им оптимальный режим доступа. Важная информация идет в первую очередь, остальная — придерживается. Для этого «игровым» пакетам присваиваются метки, благодаря которым маршрутизаторы их идентифицируют и пропускают вне очереди.

Ростелеком также создал отдельные маршрутизаторы, которые принимают только игровой трафик. В итоге скорость «общения» абонентов «Игрового» с серверами стала гораздо быстрее, чем у других геймеров.

Игровые бонусы

Фишка игровых тарифов от Ростелекома в специальных игровых бонусах в онлайн-играх. Среди них: «Мир танков», «Мир кораблей» от компании Lesta Games, Warface, Archeage и Lost Ark от VK Play, а также Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion от компании «Фогейм». Каждый из членов геймерской семьи может подобрать себе игру по вкусу.

В «Мире танков» и «Мире кораблей» пользователи получают бессрочные премиум-аккаунты. Они дают право на эксклюзивные модели техники: танк Т-44-100 и крейсер «Багратион». Игрокам также представляются прокачанные экипажи и специальные бонусы.

В Warface, Archeage и Lost Ark абоненты тарифа получают дополнительные виды оружия и ценные внутриигровые предметы. В Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion предоставляются единовременный подарок за подключение, еженедельные и ежедневные подарки, а также бонусы за стаж.

ТВ, облако и мобильная связь

Отвлечься от игр геймеру поможет включенная в тариф «Игровой 4 в 1» подписка на видеосервис Wink. Она дает доступ к 189 телеканалам, в том числе в HD-качестве, а также доступ к 25 тысячам фильмом и сериалов. На сервисе еще огромное количество контента. Его можно приобрести за небольшую плату.

Тариф дает доступ к облаку от Mail.ru. Пользователю бесплатно представляется 8 гигабайт. Такой объем памяти подойдет для хранения нетяжелых файлов и как резервное хранилище для непредвиденных ситуаций.

Абоненты «Игрового» получают также сим-карту с привлекательными условиями. В тариф включены 50 гигабайт мобильного интернета, 1200 минут голосовой связи, 500 СМС-сообщений в месяц.