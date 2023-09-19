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Эрдоган назвал невозможным уход России из Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Россия не уйдет из Крыма, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом ранее турецкий президент подчеркивал, что Анкара не поддерживает воссоединение Крыма с Россией.

«Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по Крыму. И я не добился успеха в них. И я не смог заставить их уйти из Крыма. И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся», — сказал он в интервью телеканалу PBS.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Решение поддержали 96% участвовавших в голосовании жителей полуострова. Украина и западные страны не признали итогов референдума.

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний.

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Политика #Мир
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Saint_sacred

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