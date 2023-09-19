Вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию локального характера» в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны республики.

«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения», — сказано в сообщении военного ведомства Азербайджана в официальном телеграм-канале.

В Минобороны республики заверили, что «гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелу, из строя выводятся только легитимные военные цели».

Ведомство проинформировало о происходящем российских миротворцев и мониторинговый центр.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян ранее сообщил о массированном артобстреле непризнанной республики.

Позднее Минобороны Азербайзджана сообщило, что по азербайджанским позициям в Агдамском районе был открыт огонь артиллерийских установок армии Армении, причем стрельба якобы велась ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.