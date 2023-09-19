НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Азербайджан заявил о начале военной операции в Карабахе

Источник:
Sibnet.ru
860 12

Вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию локального характера» в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны республики.

«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения», — сказано в сообщении военного ведомства Азербайджана в официальном телеграм-канале.

В Минобороны республики заверили, что «гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелу, из строя выводятся только легитимные военные цели».

Ведомство проинформировало о происходящем российских миротворцев и мониторинговый центр.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян ранее сообщил о массированном артобстреле непризнанной республики.

Позднее Минобороны Азербайзджана сообщило, что по азербайджанским позициям в Агдамском районе был открыт огонь артиллерийских установок армии Армении, причем стрельба якобы велась ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Еще по теме
Армения назвала агрессией действия Азербайджана в Карабахе
Азербайджан потребовал вывода армянских войск из Карабаха
Буданов высказался о возможных парадах победы в Москве или Киеве
Лавров заявил, что США ведут войну против России
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (12)
Картина дня
Азербайджан заявил о начале военной операции в Карабахе
Эрдоган назвал невозможным уход России из Крыма
Армения назвала агрессией действия Азербайджана в Карабахе
Азербайджан потребовал вывода армянских войск из Карабаха
О самом главном
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Какие женские качества возбуждают мужчин
Все статьи
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
33
Пашинян заявил о провале российских миротворцев в Карабахе
28
Зеленский признал проблемы с контрнаступлением
27
Американский профессор рассказал о роковой ошибке Зеленского
27
Байден вновь оскорбил Путина
26
Украину назвали складом западного военного хлама