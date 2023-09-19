Илон Маск сделает X платным

Пользователям соцсети X придется платить за доступ к этой платформе, заявил ее владелец Илон Маск.

Маск отметил, что X «переходит к взиманию небольшого ежемесячного платежа» за использование сервиса. По его мнению, эта мера позволит решить проблему огромной армии ботов.

Предприниматель также назвал общее количество пользователей платформы — по его словам, у X сейчас 550 миллионов ежемесячных активных пользователей, которые публикуют 100–200 миллионов новых постов ежедневно.

В настоящее время подписка X Premium стоит 8 долларов в месяц или 84 долларов в год и предлагает расширенные возможности, включая редактирование постов, сокращение рекламы, публикацию более длинных постов.