Медицинская драма «Доктор Краснов»: работать без памяти

Главный герой медицинской драмы «Доктор Краснов» потеряет память, но не откажется от работы. Новый сериал покажут на канале «Россия» с понедельника, 25 сентября.

В центре сюжета сериала «Доктор Краснов» заведующий терапевтическим отделением и гениальный врач-диагност Андрей Краснов. После травмы он теряет память. Забытыми оказываются последние девять лет жизни.

Любовь к профессии не позволяет Краснову уйти на покой. Он готов начать все сначала, ему подходит даже работа медбратом.

В новой жизни врачу приходится не только уделять время пациентам, но и восстанавливать свою жизнь. Среди «забытых» проблем оказываются отношения с бывшей женой Анной и коллегой Дашей – между двух женщин придется выбрать любимую.

А еще герою предстоит разобраться в странной истории с испытаниями нового экспериментального препарата, из-за которого погиб молодой пациент.

Актеры и персонажи

Главную роль доктора Краснова в сериале сыграл Игорь Петренко. В роли его бывшей жены и главврача больницы — Ольга Красько. Вторая любимая женщина доктора Даша — Александра Никифорова. Антигероя, врача Игоря Новицкого сыграл Александр Ратников.

По словам Игоря Петренко, медицинские драмы давно стали любимы телезрителям, поэтому приходится придумывать уникальные истории и делать персонажей максимально интересными. Его герой именно такой.

«У моего персонажа нестандартный подход к пациентам, любое заболевание он может прочесть по особым признакам, внимательно "слушает" тело. Краснов очень дотошен к мелочам и деталям, и это очень помогает ему в работе», — цитирует пресс-служба канала «России» Петренко.

Ольга Красько считает, что ее роль удалась, потому что она смогла уйти от банального образа главврача. И вообще сериал получился очень душевным.

Есть сцены, наполненные драматизмом, и есть юмор – врачи вообще умудряются, несмотря на какие-то обстоятельства, шутить. И, естественно, любовь – ни одна история невозможна без любви. Но все непросто, есть треугольники, четырехугольники. Мне нравится, что здесь нет каких-то прямых ходов, ведь так в жизни обычно и бывает», — сказала актриса.

Сериал «Доктор Краснов» —25 сентября в 21:20 на телеканале «Россия».