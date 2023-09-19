NYT обвинила ВСУ в ракетном ударе по рынку в Константиновке

Удар по рынку в Константиновке, где погибли 16 человек, нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ), следует из расследования, проведенного американским изданием New York Times.

В начале сентября на рынок города Константиновка, находящегося под контролем ВСУ, упала ракета. Шесть человек погибли и 32 пострадали. Украинские власти и СМИ тут же обвинили в этом российскую армию. Произошло ЧП накануне визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Собранные и проанализированные The New York Times доказательства, включая фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания свидетелей и сообщения в соцсетях, убедительно свидетельствуют о том, что удар стал результатом ошибочного запуска украинской ракеты ПВО из комплекса "Бук"», — пишет издание.

NYT отмечает, что украинские власти пытались помешать журналистам получить доступ к обломкам ракеты и месту ее падения. Но американским репортерам все же удалось добыть информацию: опросить свидетелей и осмотреть фрагменты ракеты.

Издание опубликовало результаты расследования в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в США.