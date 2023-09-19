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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

NYT обвинила ВСУ в ракетном ударе по рынку в Константиновке

Источник:
New York Times
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Удар по рынку в Константиновке, где погибли 16 человек, нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ), следует из расследования, проведенного американским изданием New York Times.

В начале сентября на рынок города Константиновка, находящегося под контролем ВСУ,  упала ракета. Шесть человек погибли и 32 пострадали. Украинские власти и СМИ тут же обвинили в этом российскую армию. Произошло ЧП накануне визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Собранные и проанализированные The New York Times доказательства, включая фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания свидетелей и сообщения в соцсетях, убедительно свидетельствуют о том, что удар стал результатом ошибочного запуска украинской ракеты ПВО из комплекса "Бук"», — пишет издание.

NYT отмечает, что украинские власти пытались помешать журналистам получить доступ к обломкам ракеты и месту ее падения. Но американским репортерам все же удалось добыть информацию: опросить свидетелей и осмотреть фрагменты ракеты.

Издание опубликовало результаты расследования в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в США.

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Saint_sacred

на гранты пусть пересаживаются

ball-n-wall

Вот Америка диктует всему миру свою волю, а кто не захочет того либо уничтожат военным или экономическим...

Nik3316

ты про гиперзвуковые ракеты? НАТО о них только мечтает))))

mihan-krap

с чего ты решил что в России не производят гвозди? ГК МеталлЭнергоХолдинг выпускает более 60 000 позиций...