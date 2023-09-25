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Детективный сериал «Спроси Марту» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Спроси Марту»

Детективный сериал «Спроси Марту» про талантливого и успешного адвоката покажут на Первом канале с понедельника, 25 сентября.

В центре сюжета Марта Матвеева (Ольга Сутулова) – блестящий адвокат с железным характером. Она помогает исключительно женщинам и не проигрывает ни одного дела.

Среди задач, которые предстоит решить героине, — иск о клевете на молодую журналистку, зажита гендиректор сгоревшего ТЦ, развод состоятельной пары.

Помимо работы, Марте Матвеевой придется разбираться с личной жизнью и налаживать отношения с дочерью Сашей, не которую у нее не хватает времени.

Сериал «Спроси Марту» вышел в 2021 году, но на Первом канале его покажут впервые.

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