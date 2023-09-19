Вариант коронавируса «пирола» оказался заразнее предшественников

Вариант коронавируса BA.2.86 («пирола») оказался более заразный по сравнению с предшественниками, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "oмикрона", и он более заразный, чем его предшественники», — сказано в сообщении

В Роспотребнадзоре отметили, что в России есть тесты для выявления «пиролы», а также препараты для эффективного лечения заболевания, вызываемого этим геновариантом.

«Обновленные вакцины, созданные специально под вариант "омикрон", эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций», — уточнили в ведомстве.