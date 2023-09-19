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Вариант коронавируса «пирола» оказался заразнее предшественников

Источник:
Sibnet.ru
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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Фото: © sputnikvaccine.com

Вариант коронавируса BA.2.86 («пирола») оказался более заразный по сравнению с предшественниками, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "oмикрона", и он более заразный, чем его предшественники», — сказано в сообщении

В Роспотребнадзоре отметили, что в России есть тесты для выявления «пиролы», а также препараты для эффективного лечения заболевания, вызываемого этим геновариантом.

«Обновленные вакцины, созданные специально под вариант "омикрон", эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций», — уточнили в ведомстве.

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Топ комментариев

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

Asd10

Чтож ты, фраер, сдал назад? (с)

mosquito__2010

Всегда забавно читать про "констатацию фактов" от того кто регулярно распространяет фейки. Оксюморончик...

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...