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Байден вновь оскорбил Путина

Источник:
РБК
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Президент США Джо Байден вновь назвал российского лидера Владимира Путина диктатором, об этом он заявил, комментируя взгляды своего политического оппонента Дональда Трампа

«Я не встану на сторону таких диктаторов, как Путин», — приводит РБК заявление Байдена, которое он сделал в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию.

«Трамп и его друзья по MAGA (Make America Great Again) могут преклоняться, но я этого не сделаю, если меня переизберут», — сказал действующий президент США.

При этом Байден посетовал, что некоторые люди чрезмерно сосредоточены на его возрасте, а Трамп, тем временем, собрался разрушить американскую демократию

Глава Белого дома не впервые позволяет себе резкие высказывания в адрес президента России. Путин ответил на выпады Байдена поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

Asd10

Чтож ты, фраер, сдал назад? (с)

mosquito__2010

Всегда забавно читать про "констатацию фактов" от того кто регулярно распространяет фейки. Оксюморончик...

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...