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Стали известны подробности съемок реалити «Выжить в Самарканде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Съемки второго сезона реалити-шоу с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей «Выжить в Самарканде» уже идут, в нем снова примут участие знаменитости и люди из народа, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Съемки реалити проходят в Узбекистане. Для испытаний выбрали Самарканд — один из крупнейших городов страны, который в свое время был столицей империи Тамерлана и династии Тимуридов.

Самарканд часто называют городом контрастов. Здесь есть роскошные пятизвездочные отели в специально созданном курортном центре на гостеприимной равнине, а также череда горных хребтов, которые таят в себе множество сюрпризов.

Кто победил в шоу «Выжить в Дубае»

Именно в таких условиях предстоит выживать двум командам во втором сезоне реалити «Выжить в Самарканде».

Правила шоу останутся прежними, после испытаний победители отправятся жить в шикарный отель, а проигравшие — в горный лагерь со спартанскими условиями, без воды, еды и нормальной постели.

Имена участников создатели проекта пока держат в тайне, но обещают скоро их раскрыть.

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