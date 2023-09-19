НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Появился новый фрагмент 38 серии «Зимородка»

Источник:
Sibnet.ru
308 0

Турецкий телеканал Star TV опубликовал второй фрагмент 38 серии сериала «Зимородок», в нем между главным героев и недавно появившимся двоюродным братом возникает конфликт.

Второй фрагмент второй (38) серии второго сезона «Зимородка» показывает развитие конфликта между главным героем — Феритом и его новым братом — Каей. Дело пытается уладить жена Ферита — Сейран, но у него за спиной. Их беседа с Каей становится известна Фериту, и он злится на нее.

Столкновение братьев доходит до того, что Ферит бьет Кайю. В это время дед Халис отдает власть в семье своей внебрачной дочери Нюкхет, и его сын Орхан переживает кризис среднего возраста. Он надевает косуху и ездит по городу на мотоцикле.

38 серия «Зимородка» выйдет вечером в пятницу, 22 сентября. 37 серия уже побила рекорды по просмотрам. На YouTube ее посмотрели более 10 миллионов раз. В России второй сезон «Зимородка» показывают на «Иви» по воскресеньям, через два дня после выхода серии на турецком канале.

Еще по теме
Вышел тизер полнометражного фильма «Триггер»
Раскрыт исполнитель Раскольникова в сериале «Преступление и наказание»
«Оппенгеймер» обогнал по сборам лучшие байопики за всю историю кино
Финал мелодрамы «После. Навсегда» мощно стартовал в прокате
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
33
Пашинян заявил о провале российских миротворцев в Карабахе
28
Зеленский признал проблемы с контрнаступлением
27
Американский профессор рассказал о роковой ошибке Зеленского
26
Украину назвали складом западного военного хлама
26
Глава Минобороны Германии намекнул Киеву на уступку территории