Появился новый фрагмент 38 серии «Зимородка»

Турецкий телеканал Star TV опубликовал второй фрагмент 38 серии сериала «Зимородок», в нем между главным героев и недавно появившимся двоюродным братом возникает конфликт.

Второй фрагмент второй (38) серии второго сезона «Зимородка» показывает развитие конфликта между главным героем — Феритом и его новым братом — Каей. Дело пытается уладить жена Ферита — Сейран, но у него за спиной. Их беседа с Каей становится известна Фериту, и он злится на нее.

Столкновение братьев доходит до того, что Ферит бьет Кайю. В это время дед Халис отдает власть в семье своей внебрачной дочери Нюкхет, и его сын Орхан переживает кризис среднего возраста. Он надевает косуху и ездит по городу на мотоцикле.

38 серия «Зимородка» выйдет вечером в пятницу, 22 сентября. 37 серия уже побила рекорды по просмотрам. На YouTube ее посмотрели более 10 миллионов раз. В России второй сезон «Зимородка» показывают на «Иви» по воскресеньям, через два дня после выхода серии на турецком канале.