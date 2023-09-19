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Китайские электромобили Zeekr по цене от 6 млн руб. появились в России

Источник:
Sibnet.ru
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Три модели китайских электромобилей Zeekr будут продаваться в России с октября, сообщила компания «Автодом». Их стоимость начинается от 6 миллионов рублей.

Zeekr — китайская марка электромобилей премиум-сегмента, подразделение компании Geely. Производство моделей началось в октябре 2021 года. Будут доступны кроссовер Zeekr X, спортивный автомобиль Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009.

Zeekr X был представлен в Китае в апреле 2023 года. Заднеприводный вариант оснащен электродвигателем мощностью 272 лошадиных сил с запасом хода 560 километров и разгоном до 100 километров в час за 5,8 секунды. В полноприводном варианте два мотора общей мощностью 428 лошадиных сил, разгон за 3,7 секунды, запас хода 512 километров.

Спортивный электромобиль Zeekr 001 получил электродвигатель мощностью от 272 до 1125 лошадиных сил, время разгона до 100 километров в час от 6,9 до 2,7 секунды.

Zeekr 009 — самый быстрый минивэн в мире. Полноприводная версия разгоняется до 100 километров в час за 4,5 секунды. Мощность двигателя 544 лошадиных силы.

Стоимость электромобилей Zeekr начинается от 6 миллионов рублей.

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Топ комментариев

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

Asd10

Чтож ты, фраер, сдал назад? (с)

mosquito__2010

Всегда забавно читать про "констатацию фактов" от того кто регулярно распространяет фейки. Оксюморончик...

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...