Три модели китайских электромобилей Zeekr будут продаваться в России с октября, сообщила компания «Автодом». Их стоимость начинается от 6 миллионов рублей.

Zeekr — китайская марка электромобилей премиум-сегмента, подразделение компании Geely. Производство моделей началось в октябре 2021 года. Будут доступны кроссовер Zeekr X, спортивный автомобиль Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009.

Zeekr X был представлен в Китае в апреле 2023 года. Заднеприводный вариант оснащен электродвигателем мощностью 272 лошадиных сил с запасом хода 560 километров и разгоном до 100 километров в час за 5,8 секунды. В полноприводном варианте два мотора общей мощностью 428 лошадиных сил, разгон за 3,7 секунды, запас хода 512 километров.

Спортивный электромобиль Zeekr 001 получил электродвигатель мощностью от 272 до 1125 лошадиных сил, время разгона до 100 километров в час от 6,9 до 2,7 секунды.

Zeekr 009 — самый быстрый минивэн в мире. Полноприводная версия разгоняется до 100 километров в час за 4,5 секунды. Мощность двигателя 544 лошадиных силы.

Стоимость электромобилей Zeekr начинается от 6 миллионов рублей.