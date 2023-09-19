Расшифровка «черных ящиков» севшего в поле самолета стала сенсацией

«Черный ящик» самолета Airbus A320, севшего в пшеничном поле в Новосибирской области, расшифровали. Переговоры летчиков перед посадкой пролили свет на причины произошедшего.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, во время переговоров пилотов звучала информация об отказе гидравлической системы. Никто из пассажиров не пострадал, и посадку назвали «чудом в пшеничном поле».

В переговорах пилотов, которые расшифровали, выясняется, что самолет можно было посадить и в Омске, как и планировалось, а не лететь в Новосибирск.

«В Новосиб (Новосибирск) пойдем», — сказал командир. Второй пилот отвечает: «Сесть же здесь (в Омске) можно, я посчитал, все проходит».

Командир воздушного судна говорит: «Заторчим на сутки, пока бригаду (для ремонта) пришлют, а в Новосибе база, наши договорятся, отремонтируют за три часа, домой полетим», — цитирует «Московский комсомолец» источники, имеющие доступ к «черным ящикам».

Причиной посадки в поле, а не в аэропорту Толмачево стала, по предварительным данным, нехватка топлива. Но в беседе пилотов звучит иное.

«Слушай, а керосина хватит?» — спрашивает второй летчик командира воздушного судна, когда тот принял решение не садиться в Омске. «Керосина (много), еще тонна останется», — говорит тот в ответ.

Второй пилот напомнил, что самолет летит с выпущенным шасси, а в этом случае расход топлива увеличивается. На это командир ответил, что ничего страшного: «Видишь — остаток пишет 800 килограммов, тем более посадка с курса».