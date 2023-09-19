Российский конькобежец поменяет спортивное гражданство

Чемпион России по конькобежному спорту Владимир Семирунний ради соревнований намерен поменять спортивное гражданство и выступать на международных турнирах за Польшу.

«Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, и необходима международная практика», — объяснил Семирунний решение в беседе с «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что уведомил Союз конькобежцев России о желании сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши.

По решению Международного союза конькобежцев, российские спортсмены отстранены от турниров под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.