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Российский конькобежец поменяет спортивное гражданство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ucalgaryoval / CC BY-SA 4.0

Чемпион России по конькобежному спорту Владимир Семирунний ради соревнований намерен поменять спортивное гражданство и выступать на международных турнирах за Польшу.

«Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, и необходима международная практика», — объяснил Семирунний решение в беседе с «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что уведомил Союз конькобежцев России о желании сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши.

По решению Международного союза конькобежцев, российские спортсмены отстранены от турниров под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.

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