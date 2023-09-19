Гиперзвуковой снайперский патрон создали в России

Испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в перспективе развивать скорость свыше 1500 метров в секунду, стартовали в России, сообщил глава компании-разработчика патрона Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По его словам, патрон пока летает «на грани» гиперзвуковой скорости. «Мы можем его выпускать в пограничном с гиперзвуковым вариантом или собственно выходить на гиперзвук. Данное решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия», — сказал РИА Новости Лобаев.

Он пояснил, что гиперзвук начинается со скорости свыше 1500 метров в секунду (выше пяти чисел Маха), высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 метров в секунду.

Компания активно ведет эти работы поскольку ВСУ начали активно применять на поле боя новые патроны калибра 10 на 100 миллиметров на расстоянии 2,4-2,6 километра, отметил Лобаев.