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Маск заявил, что Сорос хочет уничтожить западную цивилизацию

Источник:
ТАСС
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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что финансист Джордж Сорос и его фонд намерены уничтожить западную цивилизацию.

«Организация Сороса, видимо, не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации», — цитирует ТАСС слова Маска, сказанные им в ответ на публикацию, в которой Сороса обвиняют в потворстве кризису в Европе.

Маск считает, что Сорос «ненавидит человечество». Он также сообщал о намерении его компании X (бывший Twitter) подать в суд на соросовский фонд «Открытое общество» за попытки добиться ограничений свободы. Маск обвинил фонд в распространении дезинформации о якобы участившихся высказываниях на почве ненависти в соцсетях.

Ранее секретарь Собвеза России Николай Патрушев назвал фонд Сороса основным мировым центром осуществления «цветных революций».

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Топ комментариев

Asd10

Чтож ты, фраер, сдал назад? (с)

GammiPluh

Он там еще раз на пианино сыграет

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

Asd10

Украдину в Совбез. И ООН можно распускать.