Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что финансист Джордж Сорос и его фонд намерены уничтожить западную цивилизацию.

«Организация Сороса, видимо, не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации», — цитирует ТАСС слова Маска, сказанные им в ответ на публикацию, в которой Сороса обвиняют в потворстве кризису в Европе.

Маск считает, что Сорос «ненавидит человечество». Он также сообщал о намерении его компании X (бывший Twitter) подать в суд на соросовский фонд «Открытое общество» за попытки добиться ограничений свободы. Маск обвинил фонд в распространении дезинформации о якобы участившихся высказываниях на почве ненависти в соцсетях.

Ранее секретарь Собвеза России Николай Патрушев назвал фонд Сороса основным мировым центром осуществления «цветных революций».