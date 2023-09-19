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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия ударила по местам хранения снарядов с обедненным ураном ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска нанесли групповой удар по ряду важнейших объектов Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении Минобороны России.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном», — сказано в сообщении.

Удары были также нанесены по центрам подготовки диверсионных групп ВСУ и радиотехнической разведки. Там же сообщили о поражении всех указанных объектов. «Цель удара достигнута», — отметили в Минобороны.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Asd10

Чтож ты, фраер, сдал назад? (с)

GammiPluh

Он там еще раз на пианино сыграет

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

Asd10

Украдину в Совбез. И ООН можно распускать.