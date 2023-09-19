Россия ударила по местам хранения снарядов с обедненным ураном ВСУ

Российские войска нанесли групповой удар по ряду важнейших объектов Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении Минобороны России.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном», — сказано в сообщении.

Удары были также нанесены по центрам подготовки диверсионных групп ВСУ и радиотехнической разведки. Там же сообщили о поражении всех указанных объектов. «Цель удара достигнута», — отметили в Минобороны.