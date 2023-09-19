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Госдолг США вырос до рекордного уровня

Источник:
ТАСС
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Государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил отметку 33 триллиона долларов, свидетельствуют данные Министерства финансов США.

В графе «совокупный государственный долг» значится сумма 33,04 триллиона долларов, приводит ТАСС информацию из базы данных Минфина США. Это рекордный показатель американского госдолга.

В январе 2023 года США превысили законодательно установленный на уровне 31,4 триллиона долларов потолок госдолга США. Минфин страны был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций.

Президент США Джо Байден подписал 3 июня одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.

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Экономика #Деньги
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