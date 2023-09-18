МиГ-31 перехватил самолет-шпион ВМС США над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил в небе над Баренцевым морем противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США, сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошел 18 сентября. Над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Чтобы опознать воздушную цель, подняли истребитель МиГ-31 сил Северного флота.

Экипаж борта доложил, что это самолет P-8 Poseidon ВМС США. Когда американские летчики заметили приближение российского истребителя, то развернулись от российских рубежей. После этого МиГ-31 благополучно вернулся на базу.

Отмечается, что самолет-шпион не нарушил российскую границу. Что касается российского истребителя, то его перехват проходил строго в соответствии с международными правилами, подчеркнуло российское ведомство.