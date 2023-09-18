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МиГ-31 перехватил самолет-шпион ВМС США над Баренцевым морем

Источник:
Sibnet.ru
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Российский истребитель МиГ-31 перехватил в небе над Баренцевым морем противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США, сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошел 18 сентября. Над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Чтобы опознать воздушную цель, подняли истребитель МиГ-31 сил Северного флота.

Экипаж борта доложил, что это самолет P-8 Poseidon ВМС США. Когда американские летчики заметили приближение российского истребителя, то развернулись от российских рубежей. После этого МиГ-31 благополучно вернулся на базу.

Отмечается, что самолет-шпион не нарушил российскую границу. Что касается российского истребителя, то его перехват проходил строго в соответствии с международными правилами, подчеркнуло российское ведомство.

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Топ комментариев

GammiPluh

Он там еще раз на пианино сыграет

Asd10

Чтож ты, фраер, сдал назад? (с)

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

Asd10

Украдину в Совбез. И ООН можно распускать.