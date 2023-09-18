Минобороны Украины пережило «политическое землетрясение»

Массовые отставки в Министерстве обороны Украины стали «политическим землетрясением», отмечают европейские эксперты.

Ведомство с приходом нового министра обороны «переживает полную перезагрузку», пишет польское издание Do Rzeczy со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Ранее с занимаемых должностей были уволены заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов. Кроме того, с должности сняты Андрей Шевченко, Виталий Дейнега, а также госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить Алексея Резникова с поста министра обороны страны. «Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — сказал он.

Верховная Рада Украины 6 сентября проголосовала за нового министра обороны — экс-председателя Фонда госимущества Рустема Умерова, который пообещал провести в своем новом ведомстве полный аудит.