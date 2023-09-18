Миниатюрный танк стали продавать на AliExpress

Электрический мини-танк появился в продаже на китайской торговой площадке AliExpress. Его создатели считают, что необычная разработка будет пользоваться успехом в качестве детской игрушки или автомобиля повышенной проходимости для туристов.

Танк под названием AVT-T01 оснащен двумя электродвигателями мощностью 3 кВт, по одному на каждую гусеницу. Общая мощность двух двигателей составила 8 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 29 километров в час.

Аккумулятор AVT-T01 обладает емкостью 14,4 кВтч. Длина танка — чуть больше двух метров. Техника способна преодолевать крутые подъемы с водителем на борту. При этом пушка на устройстве — муляж, сделанный из окрашенной ПВХ-трубы.

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Стоимость танка — 3 тысячи долларов, доступна доставка в разобранном виде. По желанию клиента на технику нанесут индивидуальный логотип или раскраску.