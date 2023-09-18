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Российскому фигуристу запретили кататься под Rammstein

Источник:
Sibnet.ru
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Петр Гуменник
Фото: © ФФККР

Серебряный призер чемпионата России, фигурист Петр Гуменник не смог выступить на контрольных прокатах с короткой программой под музыку Rammstein из-за доноса, сообщила его тренер Вероника Дайнеко.

«За день до отъезда на прокаты, ко мне подошла Тамара Николаевна (Москвина) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein — это непатриотично, плохо и тому подобное с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение», — написала Дайнеко в комментариях к одному из постов во «ВКонтакте».

По словам тренера, письмо было от гражданина в Минспорта, но Москвина отказалась его пересылать, но сказала, что «это дело государственной важности и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности».

«В нашей федерации сказали, что не желательно кататься под Rammstein ,но никаких угроз, что нас накажут, не было. Найти что-то подобное под поставленную программу мы не смогли, видимо трое суток все-таки не могут заменить четыре месяца работы», — отметила Дайнеко.

Она хотела снять Гуменника с прокатов, но не получилось. Тренер извинилась и рассказала, что ей «реально стыдно».

Гуменник тренируется под руководством Дайнеко в Спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной в СанктПетербурге. Спортсмен — серебряный призер чемпионата России (2023), победитель финала Гранпри России (2023).

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-Керя-

Англосаксы этого и хотят что бы Славян по меньше было на свете...

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

GammiPluh

Он там еще раз на пианино сыграет

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...