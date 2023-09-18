Российскому фигуристу запретили кататься под Rammstein

Серебряный призер чемпионата России, фигурист Петр Гуменник не смог выступить на контрольных прокатах с короткой программой под музыку Rammstein из-за доноса, сообщила его тренер Вероника Дайнеко.

«За день до отъезда на прокаты, ко мне подошла Тамара Николаевна (Москвина) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein — это непатриотично, плохо и тому подобное с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение», — написала Дайнеко в комментариях к одному из постов во «ВКонтакте».

По словам тренера, письмо было от гражданина в Минспорта, но Москвина отказалась его пересылать, но сказала, что «это дело государственной важности и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности».

«В нашей федерации сказали, что не желательно кататься под Rammstein ,но никаких угроз, что нас накажут, не было. Найти что-то подобное под поставленную программу мы не смогли, видимо трое суток все-таки не могут заменить четыре месяца работы», — отметила Дайнеко.

Она хотела снять Гуменника с прокатов, но не получилось. Тренер извинилась и рассказала, что ей «реально стыдно».

Гуменник тренируется под руководством Дайнеко в Спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной в СанктПетербурге. Спортсмен — серебряный призер чемпионата России (2023), победитель финала Гранпри России (2023).