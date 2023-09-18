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«Уральские авиалинии» перечислили деньги пассажирам за посадку в поле

Источник:
Sibnet.ru
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Аварийная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
Фото: © Уральские авиалинии

«Уральские авиалинии» выплатили первые компенсации 76 пассажирам самолета, севшего в пшеничном поле в Новосибирской области.

Компенсация составила 100 тысяч рублей каждому. Пассажиры получат деньги в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка.

Сейчас в обработке у специалистов авиакомпании находятся еще 34 заявления на компенсацию. Получено 110 заявлений. Пассажиры этого рейса могут оформить запрос на компенсацию на сайте авиакомпании.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, во время переговоров пилотов звучала информация об отказе гидравлической системы. Никто из пассажиров не пострадал, и посадку назвали «чудом в пшеничном поле».

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Топ комментариев

-Керя-

Англосаксы этого и хотят что бы Славян по меньше было на свете...

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

GammiPluh

Он там еще раз на пианино сыграет

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...