«Уральские авиалинии» перечислили деньги пассажирам за посадку в поле

«Уральские авиалинии» выплатили первые компенсации 76 пассажирам самолета, севшего в пшеничном поле в Новосибирской области.

Компенсация составила 100 тысяч рублей каждому. Пассажиры получат деньги в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка.

Сейчас в обработке у специалистов авиакомпании находятся еще 34 заявления на компенсацию. Получено 110 заявлений. Пассажиры этого рейса могут оформить запрос на компенсацию на сайте авиакомпании.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, во время переговоров пилотов звучала информация об отказе гидравлической системы. Никто из пассажиров не пострадал, и посадку назвали «чудом в пшеничном поле».