Меню «Пуск» Windows 11 заполнят ссылками на сайты

Меню «Пуск» в операционной системе Windows 11 дополнят ссылками на веб-сайты, которые могут заинтересовать пользователя.

«Веб-сайты будут персонализированы и основаны на вашей истории посещений сайтов. Эта функция даст возможность получения быстрого доступа к сайтам, которые важны для вас», — говорится в сообщении Microsoft.

Пользователь может удалить любую ссылку из раздела «Рекомендуемые» с помощью контекстного меню. Кроме этого, разработчики оставили возможность отключения функции вывода ссылок на веб-сайты в меню «Пуск» посредством изменения опции в разделе «Настройки персонализации».

Пока нововведение появилось в бета-сборке Windows 11 под номером 22621.2359, которая недавно стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft на канале Release Preview.