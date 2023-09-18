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Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова

Источник:
ТАСС
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Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова не относится к ведению администрации президента России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в иностранных СМИ и соцсетях появилась информация якобы об ухудшении состояния здоровья Кадырова и его госпитализации в одну из столичных больниц

«Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать», — цитирует ТАСС Пескова.

В ответ на вопрос, был ли Кадыров в прошедшее воскресенье в Москве и встречался ли с Владимиром Путиным, Песков ответил: «Никаких встреч с Путиным не было».

Кадыров после появления слухов выложил в своем телеграм-канале видео с прогулки. «Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», — написал он.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

-Керя-

Англосаксы этого и хотят что бы Славян по меньше было на свете...

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

GammiPluh

Он там еще раз на пианино сыграет

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...