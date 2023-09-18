Российским школьникам предложат выбрать президента сказочной страны

Российским школьникам предложат выбрать президента из сказочных персонажей на одном из традиционном уроков «Разговоры о важном», следует из материалов на сайте курса.

Занятие пройдет среди школьников первых и вторых классов 25 сентября и будет приурочено к юбилею ЦИК. Таким образом детям объяснят, как проходят выборы президента. Преподаватели должны будут рассказать о российской избирательной системе.

Согласно рекомендациям для учителей, школьникам должны рассказывать о ЦИК в положительном ключе и говорить, что в России результаты выборов «абсолютно точные и объективные».

Кандидатами на выборах выступят Золушка, Карабас-Барабас, Баба-яга, Винни-Пух и Лиса Алиса. Каждый из этих персонажей имеет собственную предвыборную программу. При этом положительным персонажем в выборах является только Золушка.

Она выступает за то, чтобы сделать жизнь избирателей лучше совместными усилиями и говорит о важности семьи. Лиса Алиса предлагает построить город с игровыми автоматами, которые должны приумножить капитал жителей.

Винни-Пух обещает дать горшок с медом и воздушный шар каждому избирателю. Карабас-Барабас в своем предвыборном заявлении утверждает, что «жизнь — это большой кукольный театр, в котором у каждой куклы свое место».