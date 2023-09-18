НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Российским школьникам предложат выбрать президента сказочной страны

Источник:
Sibnet.ru
291 3

Российским школьникам предложат выбрать президента из сказочных персонажей на одном из традиционном уроков «Разговоры о важном», следует из материалов на сайте курса.

Занятие пройдет среди школьников первых и вторых классов 25 сентября и будет приурочено к юбилею ЦИК. Таким образом детям объяснят, как проходят выборы президента. Преподаватели должны будут рассказать о российской избирательной системе.

Согласно рекомендациям для учителей, школьникам должны рассказывать о ЦИК в положительном ключе и говорить, что в России результаты выборов «абсолютно точные и объективные».

Кандидатами на выборах выступят Золушка, Карабас-Барабас, Баба-яга, Винни-Пух и Лиса Алиса. Каждый из этих персонажей имеет собственную предвыборную программу. При этом положительным персонажем в выборах является только Золушка.

Она выступает за то, чтобы сделать жизнь избирателей лучше совместными усилиями и говорит о важности семьи. Лиса Алиса предлагает построить город с игровыми автоматами, которые должны приумножить капитал жителей.

Винни-Пух обещает дать горшок с медом и воздушный шар каждому избирателю. Карабас-Барабас в своем предвыборном заявлении утверждает, что «жизнь — это большой кукольный театр, в котором у каждой куклы свое место».

Еще по теме
Заведующая красноярским детсадом ответила про откровенные фото
Заведующую красноярским садом захотели уволить из‑за откровенных фото
ТОП-13 курсов по сонграйтингу: онлайн-обучение написанию текстов песен
ТОП-15 курсов по Angular, включая бесплатное онлайн‑обучение
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница «Голос. Дети 7» повторила успех на новом шоу
Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голос. Уже не дети»
Стартовал второй сезон сериала «Зимородок»
Покорившая всех «Кукушкой» девочка вернулась в «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (3)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
56
Украина атаковала Севастополь западными ракетами
34
Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну авто Aurus
33
Пашинян заявил о провале российских миротворцев в Карабахе
27
Американский профессор рассказал о роковой ошибке Зеленского
26
Украину назвали складом западного военного хлама