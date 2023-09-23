Тариф «Игровой 2 в 1+»: для семьи геймеров

Ростелеком расширил линейку интернет-тарифов для геймеров.Теперь есть предложения для всей семьи. Такие тарифы включают сверхскоростной интернет, бонусы в онлайн-играх, видеосервис Wink, доступ к облаку и мобильную связь с общим на всех балансом.

Достоинства пакетных тарифов в простоте и удобстве. Они в «одном окне» объединяют сразу несколько сервисов. Больше не нужно помнить множество логинов и паролей от разных платформ, удивляться неожиданным списанием средств и отключать неведомо, откуда взявшиеся подписки.

И особенно удобно, когда из одного личного кабинета можно управлять сервисами для всей семьи. Тем более, когда она связана общими игровыми интересами.

Интернет последнего поколения

Тариф «Игровой 2 в 1+» предлагает геймерам быстрое и стабильное соединение со скоростью до 890 гигабит в секунду (в ряде регионов — 500 гигабит). Ее хватит для одновременной игры в Сети сразу нескольких человек. Поэтому члены семьи не будут мешать друг другу, напротив, могут успешно действовать в одной игровой команде.

Ростелеком использует технологии подключения интернета по оптике — FTTB и PON.

FTTb (Fiber To The Building) — это когда оптический провод большой пропускной способности проводится до многоквартирного дома, а в квартиру заводится витая пара.

PON (Passive Optical Network) — когда оптический провод большой пропускной способности проводится прямо в квартиру. Но для этого нужен специальный роутер, который может быть представлен в аренду провайдером.

Игровые бонусы

Фишка игровых тарифов от Ростелекома в специальных игровых бонусах в онлайн-играх. Среди них: «Мир танков», «Мир кораблей» от компании Lesta Games, Warface, Archeage и Lost Ark от VK Play, а также Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion от компании «Фогейм». Каждый из членов геймерской семьи может подобрать себе игру по вкусу.

В «Мире танков» и «Мире кораблей» пользователи получают бессрочные премиум-аккаунты. Они дают право на эксклюзивные модели техники: танк Т-44-100 и крейсер «Багратион». Игрокам также представляются прокачанные экипажи и специальные бонусы.

В Warface, Archeage и Lost Ark абоненты тарифа получают дополнительные виды оружия и ценные внутриигровые предметы. В Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion предоставляются единовременный подарок за подключение, еженедельные и ежедневные подарки, а также бонусы за стаж.

Тысячи фильмов и сериалов

От игровых баталий членам геймерской семьи поможет отдохнуть видеосервис Wink. Тариф предоставляет доступ к 25 тысячам фильмом и сериалов. Дополнительный контент можно приобрести за символическую плату.

Функция «Мультискрин» позволяет с одного аккаунта смотреть ТВ и фильмы на семи устройствах. Благодаря этому все члены семьи могут одновременно наслаждаться своими любимыми передачами независимо друг от друга.

Облако и мобильная связь

«Игровой 2 в 1+» предлагает услугу облачного хранилища от Mail.ru. Тариф предоставляет бесплатно 8 гигабайт. Этого объема «за глаза» хватит для хранения семейных фото, общих документов и для обмена файлами.

Постоянную связь в семье обеспечит специальный сервис. Тариф предоставляет 5 сим-карт. Их можно подключить в единую группу в рамках опции «Семейная история».

На всю группу дается ежемесячно 50 гигабайт мобильного интернета, 1200 минут голосовой связи, 500 СМС-сообщений. Родители всегда будут знать, что их дети не ушли в минус и не остались без связи.