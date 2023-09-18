Названы самые популярные имена в России за 120 лет

Специалисты «Тинькофф Журнал» провели исследование, чтобы выяснить, какие мужские и женские имена в России популярны за последние 120 лет.

Самыми популярными женскими именами за весь временной интервал стали Анна, Александра и Татьяна. Кроме того, россияне часто называли дочерей Елена, Екатерина, Ольга и Мария, пишет «Газета.Ru».

В список мужских имен со стабильной популярностью практически в каждом десятилетии попали Алексей, Александр, Михаил и Владимир. Чуть реже, однако с лидерством в разных декадах, мальчиков называли Дмитрий, Иван и Николай.

Самыми популярными именами для детей, родившихся в России в прошлом году, стали София и Артем. Кроме того, в пятерку популярных входят женские имена Ева, Анна, Мария и Виктория. Среди мужских имен — Александр и Максим.

Какие имена теряют популярность

Из имен, которые входят в топ-20 самых популярных, в настоящее время резко снижается популярность имени Анастасия: в 1990-е оно было самым популярным, а сейчас — 17-е в общем рейтинге популярных имен по России.

Также падает популярность имен Алиса, Елизавета, Ксения, Александра, Екатерина, Дарья. В статистике мужских имен падает популярность Ивана, Даниила, Дмитрия, Кирилла, Егора, Ильи и Алексея.

Среди женских имен, которые вышли из моды, то есть сильнее всего опустились в рейтинге популярности, эксперты назвали: Елена, Наталья, Ольга, Юлия, Татьяна, Ирина, Светлана, Марина, Надежда, Любовь.

Среди мальчиков резко снизилась популярность следующих имен: Евгений, Денис, Антон, Игорь, Юрий, Олег, Вячеслав, Василий, Станислав, Вадим. Например, имя Денис в начале 80-х было десятым по популярности, а сейчас — 45-е.