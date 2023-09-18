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Роскачество определило любимое вино россиян

Источник:
РИА Новости
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Россияне среди отечественных вин предпочитают красные сорта, на их долю приходится не менее 60% продаж, выяснили в Роскачестве.

Среди вин у россиян сложились традиционные пристрастия. Каберне совиньон, много лет занимает первые строчки в рейтинге продаж красных вин, рассказала РИА Новости директор департамент исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Главный поставщик красных вин — Кубань — крупнейший винодельческий регион страны. В других регионах по площади виноградников лидируют белые сорта .

По словам Буняевой, сейчас на них растет спрос. «Популярность набирает "рислинг", востребованы вина из "совиньон блана" и ароматических сортов винограда. Нельзя не отметить и растущее внимание к редким автохтонным сортам винограда, которые являются достоянием российского виноделия», — пояснила Буняева.

Эксперты Роскачества отмечают значительное увеличение доли «совиньон блан» в виноградниках многих регионов — от Самары до Южного Дагестана.


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